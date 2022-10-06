***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.422,54 % 0,0002809Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.400,66 % 0,00074216Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri185.615,19 % 0,0215223Fon Yönetim Ücreti461.911,49 % 0,05355918Hisse Senedi Komisyonu122.149,2 % 0,01416334Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu344.760,27 % 0,03997536Vadeli Ters Repo Komisyonu60.485,54 % 0,00701337Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,2 % 0,00005626Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.916,13 % 0,00880256TOPLAM GİDERLER1.260.146,22 % 0,14611544DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ862.431.922,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068366BIST