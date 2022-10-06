***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.845,08 % 0,00092766Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.942,2 % 0,00113772Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri186.831,93 % 0,03577153Fon Yönetim Ücreti1.587.922,34 % 0,3040295Hisse Senedi Komisyonu156.515,86 % 0,02996711Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu67.435,14 % 0,01291138Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.469,1 % 0,00028128Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu85.051,79 % 0,01628433Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00007618Türev Araçlar Komisyonu146.045,26 % 0,02796237Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler426.079,04 % 0,08157867TOPLAM GİDERLER2.668.535,64 % 0,51092774DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ522.292.186,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068369BIST