***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.239,45 % 0,00201123Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.740,56 % 0,00272336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.925,66 % 0,02558272Fon Yönetim Ücreti654.730,56 % 0,31060893Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.254,89 % 0,00439059Gecelik Ters Repo Komisyonu32.074,32 % 0,01521629Vadeli Ters Repo Komisyonu14.782,86 % 0,0070131Borsa Para Piyasası Komisyonu14.643,62 % 0,00694704Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00018877Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.028,58 % 0,01519459TOPLAM GİDERLER821.818,4 % 0,38987662DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ210.789.351,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068370BIST