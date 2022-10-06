***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.239,45 % 0,00424221Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.740,56 % 0,00574429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.234,96 % 0,02425071Fon Yönetim Ücreti465.718,73 % 0,46602145Hisse Senedi Komisyonu27.713,66 % 0,02773167Tahvil Bono Komisyonu198,91 % 0,00019904Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.843,14 % 0,01385214Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00039816Türev Araçlar Komisyonu14.399,41 % 0,01440877Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.370,74 % 0,01838268TOPLAM GİDERLER574.857,46 % 0,57523112DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.935.041,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068371BIST