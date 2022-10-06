***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.891,26 % 0,00336784Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.870 % 0,02647955Fon Yönetim Ücreti157.485,77 % 0,28044067Hisse Senedi Komisyonu2.289,74 % 0,00407742Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu214,44 % 0,00038186Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu65.887,45 % 0,11732819Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00015546Türev Araçlar Komisyonu1.365,44 % 0,00243149Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.774,63 % 0,18123381TOPLAM GİDERLER345.866,03 % 0,6158963DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.156.536,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068372BIST