***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.891,26 % 0,00390767Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.795,63 % 0,01197479Fon Yönetim Ücreti36.190,64 % 0,0747762Hisse Senedi Komisyonu22.592,52 % 0,04668011Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00018038Türev Araçlar Komisyonu9.512,23 % 0,01965393Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.875,36 % 0,005941TOPLAM GİDERLER78.944,94 % 0,16311408DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.398.605,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068379BIST