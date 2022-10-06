***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.891,26 % 0,00374455Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.585,37 % 0,01105859Fon Yönetim Ücreti67.786,15 % 0,13421124Hisse Senedi Komisyonu21.454,71 % 0,04247864Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu2.431,64 % 0,00481446Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00017285Türev Araçlar Komisyonu51.867,28 % 0,10269313Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.912,51 % 0,00774646TOPLAM GİDERLER155.016,22 % 0,30691991DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.507.059,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068380BIST