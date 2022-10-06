***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.801,62 % 0,01075879Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.517,47 % 0,00429963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.082,1 % 0,11500261Fon Yönetim Ücreti323.580,24 % 0,39553298Hisse Senedi Komisyonu45.059,12 % 0,05507867Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu689,43 % 0,00084273Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu399,74 % 0,00048863Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00185934Türev Araçlar Komisyonu149.620 % 0,18289017Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.475,18 % 0,04458596TOPLAM GİDERLER663.746 % 0,81133951DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.808.662,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068395BIST