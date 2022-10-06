***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00047716Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti32.923,77 % 0,00216169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri446.543,24 % 0,02931884Fon Yönetim Ücreti1.686.676,86 % 0,11074271Hisse Senedi Komisyonu18.814,61 % 0,00123532Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.111,23 % 0,00020428Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.161,05 % 0,00047018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00009987Türev Araçlar Komisyonu6.366,64 % 0,00041802Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler271.109,7 % 0,01780034TOPLAM GİDERLER2.481.495,7 % 0,16292841DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.523.058.977,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068396BIST