***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00923749Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.492,39 % 0,00443906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.715,45 % 0,11276336Fon Yönetim Ücreti746.420,6 % 0,94875129Hisse Senedi Komisyonu115.827,04 % 0,14722404Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20.652,94 % 0,02625129Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu981,19 % 0,00124716Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00193342Türev Araçlar Komisyonu176.084,89 % 0,22381586Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.371,1 % 0,0360616TOPLAM GİDERLER1.189.334,2 % 1,51172456DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.674.001,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068397BIST