***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.02.2020 10:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0004603 0,1680 0,0004603 0,1680
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817313
BIST
12:45123.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.079,24
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
12:455,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9899
En Düşük
5,9757
12:456,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
12:45300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,35
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,16
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|8,67
|33.721.783
|% 14,38
|
|BOSSA
|9,76
|31.809.486
|% 12,06
|
|LINK
|27,50
|10.633.699
|% 11,79
|
|IZFAS
|2,21
|1.247.815
|% 9,95
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|DOKTA
|64,05
|3.265.781
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|PGSUS
|71,50
|289.823.841
|% -4,35
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|DGKLB
|2,39
|42.944.852
|% -4,02
|
|THYAO
|14,85
|976.746.235
|% 1,64
|
|ODAS
|2,27
|382.188.424
|% 2,25
|
|SISE
|5,61
|309.637.496
|% 1,81
|
|PGSUS
|71,50
|289.823.841
|% -4,35
|
|SASA
|9,36
|269.360.189
|% -1,06
|
|ODAS
|2,27
|382.188.424
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,80
|186.910.826
|% 6,51
|
|YKBNK
|3,09
|239.189.748
|% 3,00
|
|KRDMD
|2,96
|211.766.548
|% 2,07
|
|THYAO
|14,85
|976.746.235
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7458
|7,7846
|% -0,01
|
|Frank
|6,1225
|6,1594
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.563
|5,59
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,54
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|10,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,56
|
|Yarım
|959
|984
|4,63
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,30
|