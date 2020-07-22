***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.07.2020 13:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 10.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 10.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861132
BIST
14:18118.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 555,33
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
14:186,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,8950
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|Önceki Kapanış
|: 6,8910
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6,8539
En Düşük
6,8162
14:187,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0629
|Açılış
|: 7,9300
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|Önceki Kapanış
|: 7,8600
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7,9329
En Düşük
7,8064
14:18409,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,37
|Açılış
|: 409,18
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|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|48.105.328
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|84.588.690
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.428.053
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.700.260
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,54
|93.892.571
|% -9,77
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,38
|3.533.070.568
|% 5,31
|
|ASELS
|33,20
|1.044.895.801
|% 2,66
|
|GARAN
|7,98
|644.245.885
|% 0,50
|
|AFYON
|4,73
|447.658.910
|% 1,50
|
|PETKM
|4,30
|421.422.420
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,38
|3.533.070.568
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,10
|365.297.181
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,74
|203.022.257
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,77
|197.220.069
|% 1,14
|
|PETKM
|4,30
|421.422.420
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6616
|8,7051
|% 0,05
|
|Frank
|7,3130
|7,3570
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,13
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.682
|36,10
|
|Tam
|2.740
|2.752
|37,00
|
|Yarım
|1.330
|1.346
|18,10
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
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