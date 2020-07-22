***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.07.2020 13:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 31.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 31.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861133
BIST
13:18118.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 873,02
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:186,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:187,9206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
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7,9329
En Düşük
7,8064
13:18408,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,15
|Açılış
|: 408,96
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.395.616
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.898.587
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.352.564
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|53.288.776
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,76
|78.759.422
|% -7,12
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,39
|2.929.531.629
|% 5,75
|
|ASELS
|33,24
|922.950.564
|% 2,78
|
|GARAN
|8,02
|505.018.263
|% 1,01
|
|AFYON
|4,78
|412.472.695
|% 2,58
|
|KRDMD
|3,10
|331.289.374
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,39
|2.929.531.629
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,10
|331.289.374
|% 1,97
|
|IHLGM
|1,77
|185.221.888
|% 1,14
|
|CEMAS
|1,74
|150.889.216
|% 0,00
|
|AFYON
|4,78
|412.472.695
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6559
|8,6994
|% -0,02
|
|Frank
|7,3142
|7,3582
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,04
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,83
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.676
|30,20
|
|Tam
|2.734
|2.746
|30,90
|
|Yarım
|1.327
|1.343
|15,10
|
|Çeyrek
|666
|672
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|4,83
|4,84
|0,17
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,37
|