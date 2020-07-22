GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|48.105.328
|% 10,00
|KLNMA
|47,52
|84.588.690
|% 10,00
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|QNBFL
|101,60
|4.428.053
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6614
|8,7048
|% 0,04
|Frank
|7,3119
|7,3559
|% 0,47
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,41
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|16,86
|Altın Gr.
|409
|409
|5,54
|Cumhuriyet
|2.660
|2.682
|36,10
|Tam
|2.740
|2.752
|37,00
|Yarım
|1.330
|1.346
|18,10
|Çeyrek
|667
|674
|9,00
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,27
|0,95
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
Seans Raporu
- 14:31ULUSE Yüzde 4.09 oranında artışla 45.80 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 736 adet işlem
- 14:30KSTUR Yüzde 5.60 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 019 adet işlem
- 14:29ARDYZ Yüzde 4.21 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 118 adet işlem
- 14:28KENT Yüzde 7.14 oranında artışla 1, 780.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 809 adet işlem
- 14:27XU100 Endeks 118, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 14, 079.00 milyon TL de