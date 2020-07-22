***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 13:30 TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 1 Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle hesaplanacak yeni tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların her iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:30?dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.09:00 13:30 TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, ilgili iş gününde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde ödenir. İade talimatının saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödeme yapılır. Yatırımcıların her iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk işgünü yerine getirilir. Saat 13.00?dan sonra iletilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi nakde dönüşümü kolay olan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST repo ve ters repo piyasası ile Takasbank para piyasasında ve TL ve yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilebilir. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861154BIST