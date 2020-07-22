Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.07.2020 14:14
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 13:30 TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 1 Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle hesaplanacak yeni tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların her iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:30?dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.
09:00 13:30 TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, ilgili iş gününde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde ödenir. İade talimatının saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödeme yapılır. Yatırımcıların her iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk işgünü yerine getirilir. Saat 13.00?dan sonra iletilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi nakde dönüşümü kolay olan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST repo ve ters repo piyasası ile Takasbank para piyasasında ve TL ve yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilebilir. 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861154


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:17118.605
Değişim :  0,48% |  563,18
Açılış :  118.816  
Önceki Kapanış :  118.042  
En Yüksek
119.372 En Düşük
117.536
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 733,80 47.982.049 % 10,00  
KLNMA 47,52 84.588.690 % 10,00  
PKENT 539,00 6.909.367 % 10,00  
YONGA 31,94 664.288 % 9,99  
QNBFL 101,60 4.427.139 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6628 8,7063 % 0,06  
Frank 7,3121 7,3562 % 0,48  
Riyal 1,8203 1,8294 % 0,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 17,10  
Altın Gr. 409 409 5,46  
Cumhuriyet 2.660 2.682 36,10  
Tam 2.740 2.752 37,00  
Yarım 1.330 1.346 18,10  
Çeyrek 667 674 9,00  
Gümüş.Ons 22,20 22,24 0,92  
Gümüş Gr. 4,87 4,88 0,21  
B. Petrol 43,77 43,77 -0,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru