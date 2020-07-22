***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.07.2020 15:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861172
BIST
16:51118.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 321,83
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:516,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:517,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0752
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:51408,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,61
|Açılış
|: 408,42
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|CEMTS
|11,00
|194.502.229
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.705.077
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.402.403
|% 10,00
|
|KENT
|1.827,50
|84.444.486
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|DERAS
|6,16
|56.046.688
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,10
|140.069.404
|% -8,56
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|YAPRK
|15,49
|22.928.352
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,37
|4.341.875.519
|% 4,87
|
|ASELS
|33,28
|1.415.841.584
|% 2,91
|
|GARAN
|7,98
|825.922.814
|% 0,50
|
|AFYON
|4,66
|625.823.453
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|530.085.379
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.341.875.519
|% 4,87
|
|KRDMD
|3,10
|464.617.478
|% 1,97
|
|IHLGM
|1,74
|265.155.569
|% -0,57
|
|CEMAS
|1,72
|246.396.071
|% -1,15
|
|AFYON
|4,66
|625.823.453
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6841
|8,7276
|% 0,31
|
|Frank
|7,3325
|7,3767
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,28
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.671
|25,00
|
|Tam
|2.729
|2.741
|25,60
|
|Yarım
|1.325
|1.341
|12,50
|
|Çeyrek
|664
|671
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,88
|0,21
|
|B. Petrol
|43,82
|43,82
|-0,50
|
Seans Raporu
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-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 323, 96 artarak (% 0.30 ) 108, 947
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17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, FRIGO, KPHOL, YONGA, ETILR, TKURU, SELGD
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17:07
MERIT, GSRAY, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:07
KUTPO, GUBRF, HALKS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:07
Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 109 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem