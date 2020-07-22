***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.07.2020 16:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861183
BIST
16:22118.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -23,77
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:226,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:227,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0803
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9480
En Düşük
7,8064
16:22407,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,53
|Açılış
|: 407,34
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|54.275.289
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.466.241
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.592.235
|% 9,99
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.615.710
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,28
|116.577.255
|% -8,17
|
|YAPRK
|15,19
|20.843.895
|% -6,75
|
|LINK
|28,50
|12.321.530
|% -5,25
|
|EKGYO
|2,37
|4.240.422.426
|% 4,87
|
|ASELS
|33,06
|1.228.923.091
|% 2,23
|
|GARAN
|7,97
|796.869.188
|% 0,38
|
|AFYON
|4,55
|569.994.127
|% -2,36
|
|PETKM
|4,24
|511.762.337
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|4.240.422.426
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,72
|254.080.355
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,08
|434.952.766
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,72
|236.073.641
|% -1,15
|
|PETKM
|4,24
|511.762.337
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6705
|8,7140
|% 0,15
|
|Frank
|7,3272
|7,3714
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,35
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.646
|2.668
|21,60
|
|Tam
|2.726
|2.737
|22,10
|
|Yarım
|1.323
|1.339
|10,80
|
|Çeyrek
|664
|670
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,85
|0,18
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,43
|
Seans Raporu
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16:34AYEN
Yüzde 4.28 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 935, 597 adet işlem
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16:33PINSU
Yüzde 5.18 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 450, 775 adet işlem
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 349, 7 artarak (% 0.26 ) 133, 805
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16:32XU100
Endeks 118, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 18, 049.00 milyon TL de
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16:32BFREN
Yüzde 10.00 oranında artışla 733.80 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 413 adet işlem