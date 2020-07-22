***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.07.2020 16:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861195
BIST
16:36118.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 234,46
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:366,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:367,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0774
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:36407,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,83
|Açılış
|: 407,71
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.241.634
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.510.102
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.398.001
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.909.152
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.915.443
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|YAPRK
|14,94
|22.038.984
|% -8,29
|
|KUTPO
|42,54
|134.487.445
|% -7,60
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,36
|4.317.095.163
|% 4,42
|
|ASELS
|33,26
|1.291.079.657
|% 2,84
|
|GARAN
|7,98
|807.414.470
|% 0,50
|
|AFYON
|4,55
|596.905.605
|% -2,36
|
|PETKM
|4,26
|520.465.283
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,36
|4.317.095.163
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,73
|259.941.238
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,09
|447.810.339
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|244.749.128
|% -1,15
|
|AFYON
|4,55
|596.905.605
|% -2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6751
|8,7187
|% 0,20
|
|Frank
|7,3324
|7,3765
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,35
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.646
|2.668
|21,60
|
|Tam
|2.726
|2.737
|22,10
|
|Yarım
|1.323
|1.339
|10,80
|
|Çeyrek
|664
|670
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,85
|0,18
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 263, 67 artarak (% 0.24 ) 108, 887
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, SELGD, TKURU, KPHOL, ETILR, YONGA, FRIGO
-
16:52
YONGA, BURVA, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52
OYLUM, MEGAP, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52QNBFB
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 824 adet işlem