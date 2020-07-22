***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.07.2020 16:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861200
BIST
16:46118.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 453,48
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:466,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:467,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0780
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:46408,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,43
|Açılış
|: 408,27
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.435.349
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.514.997
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.401.670
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|145.784.533
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|56.028.688
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,10
|139.414.736
|% -8,56
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|YAPRK
|15,40
|22.719.324
|% -5,46
|
|EKGYO
|2,37
|4.320.354.318
|% 4,87
|
|ASELS
|33,40
|1.388.789.840
|% 3,28
|
|GARAN
|7,99
|816.312.012
|% 0,63
|
|AFYON
|4,58
|612.014.504
|% -1,72
|
|PETKM
|4,27
|526.018.528
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,37
|4.320.354.318
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,74
|264.353.399
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,08
|448.593.204
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,72
|245.756.533
|% -1,15
|
|AFYON
|4,58
|612.014.504
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6787
|8,7222
|% 0,24
|
|Frank
|7,3314
|7,3755
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,02
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.670
|24,40
|
|Tam
|2.728
|2.740
|25,00
|
|Yarım
|1.324
|1.340
|12,20
|
|Çeyrek
|664
|671
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,87
|0,21
|
|B. Petrol
|43,79
|43,79
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 721, 78 artarak (% 0.54 ) 134, 177
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17:02
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CEMTS, KENT
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17:02XU100
Endeks 118, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 18, 927.00 milyon TL de
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17:01SKTAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 682, 263 adet işlem
-
16:59BFREN
Yüzde 10.00 oranında artışla 733.80 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 041 adet işlem