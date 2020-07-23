***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.07.2020 11:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861313
BIST
13:49119.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.419,69
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.504
En Düşük
118.585
13:496,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
13:497,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
13:49414,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,37
|Açılış
|: 414,73
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.372.894
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|380.736
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|30.977.267
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.311.033
|% 9,95
|
|IZTAR
|5,05
|480.514
|% -4,90
|
|ARMDA
|25,84
|14.747.507
|% -4,37
|
|DENGE
|2,07
|597.590
|% -4,17
|
|NUGYO
|6,51
|29.078.192
|% -3,98
|
|ISBIR
|1.250,00
|259.400
|% -3,85
|
|ASELS
|34,72
|1.169.694.977
|% 2,90
|
|ISFIN
|4,28
|710.784.142
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,35
|688.526.280
|% -0,84
|
|THYAO
|11,90
|682.307.694
|% 1,62
|
|TUPRS
|88,90
|447.604.576
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,35
|688.526.280
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,28
|710.784.142
|% 3,88
|
|ZOREN
|2,66
|364.150.283
|% 5,14
|
|IHLGM
|1,75
|230.910.393
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,13
|334.173.859
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6847
|8,7282
|% -0,17
|
|Frank
|7,3572
|7,4015
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|11,62
|
|Altın Gr.
|414
|414
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.717
|19,00
|
|Tam
|2.775
|2.788
|19,50
|
|Yarım
|1.347
|1.364
|9,50
|
|Çeyrek
|676
|683
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,05
|5,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|0,03
|