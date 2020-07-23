***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.07.2020 11:07
öy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861311
BIST
14:03119.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.284,40
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.504
En Düşük
118.585
14:036,8479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:037,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:03414,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,90
|Açılış
|: 414,26
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.388.693
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|179.530.169
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|373.107
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ARMDA
|25,76
|15.029.293
|% -4,66
|
|ASELS
|34,70
|1.188.014.141
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,27
|777.704.593
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|728.287.941
|% -0,84
|
|THYAO
|11,90
|699.517.887
|% 1,62
|
|TUPRS
|88,55
|489.666.022
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,35
|728.287.941
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|777.704.593
|% 3,64
|
|ZOREN
|2,64
|373.913.219
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,76
|232.086.662
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,14
|351.020.910
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6824
|8,7259
|% -0,20
|
|Frank
|7,3556
|7,3999
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,79
|
|Altın Gr.
|414
|414
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.720
|22,00
|
|Tam
|2.778
|2.791
|22,50
|
|Yarım
|1.349
|1.365
|11,00
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,04
|5,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|-0,09
|
Seans Raporu
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14:19GARFA
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 610 adet işlem
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14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1484, 84 artarak (% 1.11 ) 135, 188
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14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISFIN, ZOREN
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14:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ETILR, ISATR
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14:18XU100
Endeks 119, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 11, 261.00 milyon TL de