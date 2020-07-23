***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.07.2020 14:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 26.12.2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 26.12.2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 26.12.2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861366
BIST
17:42119.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 937,26
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:426,8495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:427,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
17:42416,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,75
|Açılış
|: 416,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.446.476
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.392.068
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.610.320
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.737.756
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|117.676.636
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,50
|21.011.373
|% -5,63
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,72
|1.789.722.179
|% 2,90
|
|THYAO
|11,82
|1.030.981.165
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,33
|1.028.423.879
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,22
|971.606.689
|% 2,43
|
|ODAS
|2,78
|750.577.949
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,33
|1.028.423.879
|% -1,68
|
|ODAS
|2,78
|750.577.949
|% 2,96
|
|ISFIN
|4,22
|971.606.689
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,11
|707.255.137
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,67
|480.677.898
|% 5,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6917
|8,7353
|% -0,09
|
|Frank
|7,3643
|7,4087
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|15,33
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.724
|26,50
|
|Tam
|2.782
|2.795
|27,10
|
|Yarım
|1.350
|1.367
|13,30
|
|Çeyrek
|677
|685
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,03
|44,03
|-0,25
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Seans Raporu
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