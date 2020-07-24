***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.07.2020 11:24
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861565
BIST
15:43118.910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -120,87
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:436,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:437,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:43417,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,99
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.741.474
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.037.153
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.410.456
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.639.860
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.447.669
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.465.799.722
|% 3,49
|
|ASELS
|35,20
|1.386.086.890
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,34
|800.224.648
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,34
|510.105.568
|% 2,36
|
|ALKIM
|14,84
|492.611.595
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,34
|800.224.648
|% 0,43
|
|SISE
|6,52
|1.465.799.722
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,34
|510.105.568
|% 2,36
|
|TSKB
|1,26
|132.288.691
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,37
|207.383.323
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7106
|8,7543
|% 0,24
|
|Frank
|7,3795
|7,4240
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.742
|18,00
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.360
|1.376
|9,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|0,21
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