***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.07.2020 11:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 21.06.2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 21.06.2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861568
BIST
15:43118.899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -131,91
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:436,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:437,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:43417,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,99
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.407.750
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.639.062
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.728.207
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.025.611
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.432.356
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.464.788.192
|% 3,33
|
|ASELS
|35,22
|1.384.110.229
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,34
|798.274.780
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,35
|509.686.779
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,85
|492.103.227
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,34
|798.274.780
|% 0,43
|
|SISE
|6,51
|1.464.788.192
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,35
|509.686.779
|% 2,59
|
|TSKB
|1,26
|132.260.886
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,37
|205.748.357
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7106
|8,7543
|% 0,24
|
|Frank
|7,3779
|7,4223
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,39
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.740
|16,50
|
|Tam
|2.799
|2.814
|19,00
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,30
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,15
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Seans Raporu
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