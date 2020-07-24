***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.07.2020 11:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 26.12.2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 26.12.2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 26.12.2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861569
BIST
15:43118.910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -120,87
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:436,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:437,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:43417,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,99
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.741.474
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.037.153
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.410.456
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.639.860
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.447.669
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.465.799.722
|% 3,49
|
|ASELS
|35,20
|1.386.086.890
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,34
|800.224.648
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,34
|510.105.568
|% 2,36
|
|ALKIM
|14,84
|492.611.595
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,34
|800.224.648
|% 0,43
|
|SISE
|6,52
|1.465.799.722
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,34
|510.105.568
|% 2,36
|
|TSKB
|1,26
|132.288.691
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,37
|207.383.323
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7106
|8,7543
|% 0,24
|
|Frank
|7,3795
|7,4240
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.742
|18,00
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.360
|1.376
|9,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|0,21
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Seans Raporu
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