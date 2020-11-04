***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2020 11:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un temel yatırım stratejisi, Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparken, faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşıyabileceği gibi mutlak getiri yaratmak amacıyla verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı da oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886043
BIST
11:301.164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:308,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0788
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:309,9181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0767
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:30516,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,66
|Açılış
|: 516,60
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:30
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.144.616
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.164.528.612
|% 0,72
|
|HALKB
|5,08
|473.397.777
|% 3,89
|
|KRDMD
|3,35
|421.686.516
|% 2,45
|
|TSKB
|2,20
|409.320.066
|% -4,35
|
|VAKBN
|4,05
|389.388.799
|% 1,25
|
|TSKB
|2,20
|409.320.066
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.164.528.612
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|321.234.654
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|421.686.516
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,05
|389.388.799
|% 1,25
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4814
|8,4900
|% 0,94
|
|Euro
|9,9136
|9,9181
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,9532
|11,0081
|% 0,37
|
|Frank
|9,2483
|9,3040
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% 1,06
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-15,55
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|0,00
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:44RAYSG
Yüzde 5.67 oranında artışla 19.21 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 166 adet işlem
-
11:42DYOBY
Yüzde 5.77 oranında artışla 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 033 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 280
-
11:41XU100
Endeks 1, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de
-
11:39DOAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 18.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 359 adet işlem