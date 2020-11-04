***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2020 11:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak, Amerikan Dolar?ı (USD) bazında getiri sağlamayı, sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon?un geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. TL 5 / USD 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886044
BIST
11:321.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:328,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0788
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:329,9181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0767
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:32517,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,45
|Açılış
|: 517,12
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:30
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.112.818
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,01
|1.161.290.981
|% 0,86
|
|HALKB
|5,09
|471.131.226
|% 4,09
|
|KRDMD
|3,35
|412.531.924
|% 2,45
|
|TSKB
|2,21
|404.954.744
|% -3,91
|
|VAKBN
|4,06
|386.508.694
|% 1,50
|
|TSKB
|2,21
|404.954.744
|% -3,91
|
|GARAN
|7,01
|1.161.290.981
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,32
|313.785.836
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|412.531.924
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,06
|386.508.694
|% 1,50
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4814
|8,4900
|% 0,94
|
|Euro
|9,9136
|9,9181
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,9409
|10,9958
|% 0,26
|
|Frank
|9,2468
|9,3025
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2581
|2,2694
|% 1,07
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-15,26
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-0,09
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:42DYOBY
Yüzde 5.77 oranında artışla 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 033 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 280
-
11:41XU100
Endeks 1, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de
-
11:39DOAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 18.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 359 adet işlem
-
11:38CIMSA
Yüzde 6.31 oranında artışla 13.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 312, 750 adet işlem