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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.11.2020 11:35
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un temel yatırım stratejisi, Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparken, faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşıyabileceği gibi mutlak getiri yaratmak amacıyla verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı da oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886045


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VANGD 10,78 4.574.827 % 10,00  
EGEEN 1.223,00 60.144.616 % 9,99  
EUYO 11,67 8.393.788 % 9,99  
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Riyal 2,2578 2,2692 % 1,06  
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Altın Ons 1.890 1.891 -15,55  
Altın Gr. 516 516 1,53  
Cumhuriyet 3.474 3.527 77,00  
Tam 3.451 3.538 70,58  
Yarım 1.668 1.711 34,14  
Çeyrek 837 856 17,07  
Gümüş.Ons 23,57 23,61 -0,56  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,08  
B. Petrol 39,71 39,71 0,00  
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