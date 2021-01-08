***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.01.2021 12:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAZIM00408
Fonun Süresi süresizdir.
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.12.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/ozel-fonlar/tesa-serbest-ozel-fon/ Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı işbu izahnamenin 2.5. maddesinde belirtilen türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un temel yatırım stratejisi, Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparken, faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşıyabileceği gibi mutlak getiri yaratmak amacıyla verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı da oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Yabancı para birimi cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırım, fon toplam değerinin %80'i ve daha fazlası olmayacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir. 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0006041 0,2205 0,0006041 0,2205
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 24.10.2014 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898210
BIST