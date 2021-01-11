***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞBANKASIFonun Satış Başlangıç Tarihi 01.07.2020ISIN Kodu TRYAZIM00143Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 01/07/2030Fonun Yatırım Stratejisi Fon?un yatırım stratejisi uyarınca, Fon tarafından temel olarak yatırım komitesi tarafından uygun görülen Türkiye?de kurulu veya kurulacak olan, ulusal ve uluslararası her türlü sinema filmi, dizi film, internet üzerinden yayın yapan mecralar için dizi film, televizyon programları, reklam ve tanıtım filmleri üreten yapım şirketlerine, mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) yatırım yapılacaktır. Fon, söz konusu yatırımlar ile yapım şirketlerinin elde edeceği getiriden yararlanmayı hedeflemektedir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM:01 Mayıs-31 Mayıs Azimut Portföy Yönetimi A.Ş 1 Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılım payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Azimut Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Alım Talimatlarına Esas Fiyatın Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs GünüSATIM:15 Nisan - 30 Nisan Azimut Portföy Yönetimi A.Ş 1 31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü içerisinde Fon süresinin son altı ayını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon?un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihinde, Kurucu Fon?daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez. Satım Talimatlarına Esas Fiyatın Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs GünüKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2 Girişim sermayesi yatırımlarından elde edilen tüm getirinin, eşik değer üzerinde kalan kısmı üzerinden %20 performans ücreti kesilir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 24.10.2014 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGiorgio MEDDA 10.12.2018 2012 - Devam/Azimut Portföy Yönetimi A.Ş./ İcra Kurulu Başkanı 8Naim Koçer 10.12.2018 2016 - Devam Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi AZ Notus Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2011-2015 9Murat Salar 10.12.2018 2015 - Devam Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ?Genel Müdür 2011 - 2015 Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi ? Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAbdullah Selim KUNT 10.12.2018 2015 - Devam/ Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 2012-2014/Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat Salar 10.12.2018 2015 - Devam Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ?Genel Müdür 2011 - 2015 Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi ? Portföy Yöneticisi 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAbdullah Selim KUNT 10.12.2018 2015 - Devam/ Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 2012-2014/Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences Astoria B Kat 9 Kule No:127 Esentepe-Şişli 34394 Istanbul 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comMuhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900342BIST