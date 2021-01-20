***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2021 10:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903421
BIST
10:341.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:347,4523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:349,0628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:34443,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,84
|Açılış
|: 443,54
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:34
|INTEM
|66,55
|9.058.377
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|24.833.363
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|29.398.819
|% -9,91
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|YYAPI
|2,62
|73.247.125
|% -6,76
|
|DOHOL
|3,92
|374.523.716
|% 2,08
|
|KARSN
|4,34
|313.422.340
|% 5,34
|
|SISE
|7,96
|290.571.027
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,14
|286.552.138
|% 0,56
|
|MGROS
|48,28
|243.627.630
|% 3,38
|
|DOHOL
|3,92
|374.523.716
|% 2,08
|
|KARSN
|4,34
|313.422.340
|% 5,34
|
|TSKB
|1,90
|93.485.817
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,14
|286.552.138
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,46
|92.191.936
|% 0,41
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4456
|7,4523
|% -0,17
|
|Euro
|9,0540
|9,0628
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,1345
|10,1853
|% -0,12
|
|Frank
|8,3464
|8,3967
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9770
|1,9869
|% -0,36
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|14,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|