***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2021 10:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903423
BIST
11:051.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,52
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
11:057,4527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:059,0565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:05444,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,78
|Açılış
|: 444,47
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:05
|INTEM
|66,55
|9.404.105
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|11.102.269
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.102.269
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.102.269
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.102.269
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,91
|464.572.271
|% 1,82
|
|KARSN
|4,28
|410.729.992
|% 3,88
|
|SISE
|7,95
|385.171.373
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,12
|353.144.552
|% 0,28
|
|MGROS
|48,16
|335.950.472
|% 3,13
|
|TSKB
|1,92
|269.360.444
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,91
|464.572.271
|% 1,82
|
|KARSN
|4,28
|410.729.992
|% 3,88
|
|YYAPI
|2,71
|213.955.721
|% -3,56
|
|SKBNK
|1,58
|113.340.533
|% -0,63
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4479
|7,4527
|% -0,16
|
|Euro
|9,0478
|9,0565
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1512
|10,2021
|% 0,05
|
|Frank
|8,3634
|8,4138
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9792
|1,9891
|% -0,25
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|15,19
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,26
|56,26
|0,36
|