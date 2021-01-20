***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2021 10:36
çlanma araçlarında, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşıyabileceği gibi mutlak getiri yaratmak amacıyla verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı da oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Yabancı para birimi cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırım, fon toplam değerinin %80?i ve daha fazlası olmayacaktır. 4
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 24.07.2015 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903420
BIST
11:101.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,49
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
11:107,4493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:109,0513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:10444,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,61
|Açılış
|: 444,31
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:10
|INTEM
|66,55
|9.411.425
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|11.177.386
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.177.386
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.177.386
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.177.386
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,91
|467.462.037
|% 1,82
|
|KARSN
|4,30
|420.593.654
|% 4,37
|
|SISE
|7,94
|395.571.119
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|365.007.519
|% 0,42
|
|MGROS
|48,26
|344.222.623
|% 3,34
|
|TSKB
|1,90
|322.533.023
|% 1,06
|
|DOHOL
|3,91
|467.462.037
|% 1,82
|
|KARSN
|4,30
|420.593.654
|% 4,37
|
|YYAPI
|2,69
|218.466.077
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,42
|186.960.023
|% -1,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4443
|7,4493
|% -0,21
|
|Euro
|9,0444
|9,0513
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,1547
|10,2057
|% 0,08
|
|Frank
|8,3657
|8,4161
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% -0,21
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|14,32
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|56,25
|56,25
|0,35
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:22YGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 128, 343 adet işlem
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 93 kaybederek (% -0.88 ) 1, 675
-
11:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, DOHOL
-
11:21XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 8, 614.00 milyon TL de
-
11:21DESPC
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 830, 516 adet işlem