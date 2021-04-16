***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2021 17:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 05.12.2019 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 16.10.2019 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 16.10.2019 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928870
BIST
17:431.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:438,0716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:439,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0660
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:43461,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,84
|Açılış
|: 461,12
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:43
|QUAGR
|29,12
|192.629.900
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.430.179
|% 9,79
|
|BJKAS
|11,88
|244.183.828
|% 8,49
|
|RYSAS
|3,34
|12.718.565
|% -47,24
|
|SAMAT
|5,22
|111.926.145
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.817.478
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.153.907
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,27
|1.616.170.089
|% -0,55
|
|EREGL
|18,06
|1.253.252.763
|% 0,17
|
|ODAS
|3,34
|741.155.642
|% -9,24
|
|PETKM
|6,35
|556.212.508
|% -0,94
|
|FROTO
|182,20
|516.933.676
|% 2,47
|
|GARAN
|7,27
|1.616.170.089
|% -0,55
|
|ODAS
|3,34
|741.155.642
|% -9,24
|
|YKBNK
|2,15
|416.683.155
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,89
|354.889.509
|% 2,72
|
|TSKB
|1,30
|160.456.766
|% -2,99
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0653
|8,0716
|% 0,80
|
|Euro
|9,6623
|9,6722
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,1184
|11,1741
|% 1,02
|
|Frank
|8,7447
|8,7973
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1450
|2,1557
|% 0,73
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|13,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,35
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
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17:53YESIL
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 91.65 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 445 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TKFEN, TTKOM
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 9 kaybederek (% -0.48 ) 1, 214
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, ATLAS, SONME, QUAGR
-
17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, SAMAT, ITTFH, TUREX, SODSN, TKURU, BRMEN, SAYAS