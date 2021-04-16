***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2021 17:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 26.11.2020 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 23.09.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 23.09.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 23.09.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928871
BIST
17:431.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:438,0739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0666
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:439,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0673
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
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9,7085
En Düşük
9,5724
17:43461,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,73
|Açılış
|: 461,12
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:42
|QUAGR
|29,12
|192.629.900
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.430.179
|% 9,79
|
|BJKAS
|11,88
|244.183.828
|% 8,49
|
|RYSAS
|3,34
|12.718.565
|% -47,24
|
|SAMAT
|5,22
|111.926.145
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.817.478
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.153.907
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,27
|1.616.170.089
|% -0,55
|
|EREGL
|18,06
|1.253.252.763
|% 0,17
|
|ODAS
|3,34
|741.155.642
|% -9,24
|
|PETKM
|6,35
|556.212.508
|% -0,94
|
|FROTO
|182,20
|516.933.676
|% 2,47
|
|GARAN
|7,27
|1.616.170.089
|% -0,55
|
|ODAS
|3,34
|741.155.642
|% -9,24
|
|YKBNK
|2,15
|416.683.155
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,89
|354.889.509
|% 2,72
|
|TSKB
|1,30
|160.456.766
|% -2,99
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0685
|8,0736
|% 0,83
|
|Euro
|9,6669
|9,6750
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,1132
|11,1689
|% 0,97
|
|Frank
|8,7448
|8,7975
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1447
|2,1554
|% 0,71
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,44
|
|Altın Gr.
|461
|462
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,10
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|-0,33
|