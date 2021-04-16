***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2021 18:01
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 20.11.2020 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 30.09.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 30.09.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 30.09.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928888
BIST
17:521.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:528,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:529,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0576
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:52461,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,92
|Açılış
|: 461,21
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:52
|QUAGR
|29,12
|192.770.666
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.181.181
|% 9,95
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.435.094
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,33
|13.910.877
|% -47,39
|
|SAMAT
|5,22
|111.940.981
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.844.285
|% -10,00
|
|LUKSK
|66,25
|14.577.697
|% -9,99
|
|TKURU
|268,50
|2.162.499
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.651.682.563
|% -0,41
|
|EREGL
|18,16
|1.278.444.468
|% 0,72
|
|ODAS
|3,35
|747.507.547
|% -8,97
|
|PETKM
|6,34
|561.507.673
|% -1,09
|
|FROTO
|182,70
|526.358.169
|% 2,76
|
|GARAN
|7,28
|1.651.682.563
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|747.507.547
|% -8,97
|
|YKBNK
|2,16
|422.428.126
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,88
|357.467.757
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|161.494.951
|% -2,99
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0591
|8,0658
|% 0,73
|
|Euro
|9,6581
|9,6638
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,1199
|11,1757
|% 1,03
|
|Frank
|8,7430
|8,7957
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1451
|2,1558
|% 0,73
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|13,97
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,80
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,65
|66,65
|-0,29
|