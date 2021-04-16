***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2021 18:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 25.04.2019 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 21.02.2019 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 21.02.2019 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928906
BIST
17:511.407
En Yüksek
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|: 1.406
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En Düşük
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463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:51
|QUAGR
|29,12
|192.718.395
|% 9,97
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|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.434.828
|% 9,79
|
|CEOEM
|7,53
|111.602.409
|% 8,50
|
|RYSAS
|3,33
|13.629.628
|% -47,39
|
|SAMAT
|5,22
|111.940.918
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.843.421
|% -10,00
|
|LUKSK
|66,25
|14.556.100
|% -9,99
|
|TKURU
|268,50
|2.162.499
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.650.984.330
|% -0,41
|
|EREGL
|18,14
|1.268.937.120
|% 0,61
|
|ODAS
|3,35
|744.747.387
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|560.956.253
|% -1,25
|
|FROTO
|182,50
|524.398.782
|% 2,64
|
|GARAN
|7,28
|1.650.984.330
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|744.747.387
|% -8,97
|
|YKBNK
|2,16
|421.863.306
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,88
|356.982.419
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|161.309.008
|% -2,99
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0613
|8,0661
|% 0,73
|
|Euro
|9,6587
|9,6654
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,1180
|11,1738
|% 1,02
|
|Frank
|8,7444
|8,7970
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1452
|2,1559
|% 0,74
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.778
|13,44
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|Altın Gr.
|462
|462
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,35
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