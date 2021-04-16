***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2021 18:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 23.06.2015 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 31.03.2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 31.03.2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 01.07.2020 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Murat SALAR 01.07.2020 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928909
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0669
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0735
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,04
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0687
|8,0742
|% 0,84
|
|Euro
|9,6674
|9,6797
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,1230
|11,1788
|% 1,06
|
|Frank
|8,7331
|8,7857
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1447
|2,1555
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|13,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,86
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|67,01
|67,01
|0,07
|