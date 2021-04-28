Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.04.2021 10:46



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/ozel-fonlar/120-serbest-fon/ Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi , Türk ve yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak, bunun yanında faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak yatırımcılarına Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 3

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931606


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:451.403
Değişim :  1,24% |  17,12
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler13:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 259,60 10.935.088 % 10,00  
KONYA 956,00 30.819.598 % 10,00  
ALCAR 353,30 39.446.494 % 9,99  
BRYAT 367,10 27.024.097 % 9,98  
SAMAT 4,35 22.724.327 % 9,85  
daha fazla
13:45 Alış Satış %  
Dolar 8,1980 8,2037 % 0,18  
Euro 9,9531 9,9581 % 0,09  
Sterlin 11,3727 11,4297 % -0,11  
Frank 8,9658 9,0198 % -0,06  
Riyal 2,1767 2,1876 % -0,03  
daha fazla
13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -7,12  
Altın Gr. 467 467 -2,41  
Cumhuriyet 3.081 3.128 14,00  
Tam 3.066 3.145 14,87  
Yarım 1.482 1.521 7,19  
Çeyrek 743 761 3,59  
Gümüş.Ons 26,25 26,29 0,06  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,01  
B. Petrol 67,71 67,71 0,93  
Seans Raporu 13:45
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru