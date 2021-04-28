***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenirFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/ozel-fonlar/120-serbest-fon/ Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi , Türk ve yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak, bunun yanında faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak yatırımcılarına Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931606BIST