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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.06.2021 15:17



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAZIM00499
F Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her iş günü 13:30 a kadar Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla yapılır. 1 Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
SATIM: Her iş günü 13:30 akadar Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla yapılır. 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu 20 günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini,
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ISKUR 320.100,00 320.100 % 10,00  
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Altın Gr. 511 511 -0,81  
Cumhuriyet 3.380 3.431 -14,00  
Tam 3.366 3.451 -8,70  
Yarım 1.627 1.669 -4,21  
Çeyrek 816 835 -2,11  
Gümüş.Ons 27,70 27,74 0,06  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,02  
B. Petrol 74,42 74,42 0,43  
Seans Raporu 16:59
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