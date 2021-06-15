***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2021 15:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAZIM00499
F Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her iş günü 13:30 a kadar Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla yapılır. 1 Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
SATIM: Her iş günü 13:30 akadar Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla yapılır. 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu 20 günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini,
17:011.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:018,5386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0188
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:0110,3619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:01511,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 511,15
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:59
|PENTA
|35,20
|73.452.196
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.767.513
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.176.007
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.713.089
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.265
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,35
|1.239.124.774
|% -0,97
|
|BOBET
|5,62
|822.887.702
|% -6,80
|
|GARAN
|8,37
|776.183.695
|% -0,59
|
|KOZAL
|125,20
|592.882.928
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,21
|447.081.010
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,21
|447.081.010
|% 0,91
|
|BOBET
|5,62
|822.887.702
|% -6,80
|
|YESIL
|2,32
|306.596.495
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,96
|351.213.047
|% 0,34
|
|GARAN
|8,37
|776.183.695
|% -0,59
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5349
|8,5386
|% -0,22
|
|Euro
|10,3514
|10,3619
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0209
|12,0812
|% 0,04
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% -0,18
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-2,83
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.366
|3.451
|-8,70
|
|Yarım
|1.627
|1.669
|-4,21
|
|Çeyrek
|816
|835
|-2,11
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,43
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:13ATLAS
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 362, 866 adet işlem
-
17:12CMBTN
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 211.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 232 adet işlem
-
17:11BMSCH
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 982, 644 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 9, 449.00 milyon TL de
-
17:10ATLAS
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 762 adet işlem