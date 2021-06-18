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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.06.2021 11:32



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 22.02.2021 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,05 1.198.669 % 10,00  
TKURU 139,20 5.737.807 % 9,95  
OZBAL 9,20 18.702.683 % 9,92  
ISKUR 387.000,00 387.000 % 9,91  
PRKAB 13,60 26.579.805 % 7,09  
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Frank 9,4082 9,4649 % -0,57  
Riyal 2,3049 2,3165 % -0,57  
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11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 17,60  
Altın Gr. 499 499 2,20  
Cumhuriyet 3.292 3.341 -93,00  
Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 26,38 26,41 0,48  
Gümüş Gr. 7,35 7,35 0,08  
B. Petrol 72,71 72,71 -0,39  
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