***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.06.2021 11:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 22.02.2021 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26
11:241.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.413
11:248,6827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
11:2410,3506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0469
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
11:24499,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,20
|Açılış
|: 499,34
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler11:24
|IDGYO
|6,05
|1.198.669
|% 10,00
|
|TKURU
|139,20
|5.737.807
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|18.702.683
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|PRKAB
|13,60
|26.579.805
|% 7,09
|
|BERA
|16,93
|5.974.309
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|RHEAG
|2,04
|127.310
|% -4,67
|
|EGGUB
|167,90
|10.959.478
|% -4,22
|
|THYAO
|14,51
|598.876.399
|% -1,02
|
|GARAN
|8,28
|247.469.538
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,11
|179.860.270
|% -0,47
|
|KOZAL
|121,80
|174.239.681
|% -1,38
|
|KRDMD
|7,07
|170.457.742
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,11
|179.860.270
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|598.876.399
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,18
|77.589.789
|% 0,46
|
|GARAN
|8,28
|247.469.538
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,22
|31.271.250
|% 0,83
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6798
|8,6827
|% -0,42
|
|Euro
|10,3462
|10,3506
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0087
|12,0689
|% -0,81
|
|Frank
|9,4082
|9,4649
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3049
|2,3165
|% -0,57
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|17,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|-0,39
|