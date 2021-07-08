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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.07.2021 11:26



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföyünün sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden mutlak getiri sağlamayı amaçlamaktadır. 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948406


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BIST En Aktif Hisseler14:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 7,48 628.103 % 10,00  
TIRE 7,97 42.012.931 % 6,41  
AVGYO 3,19 22.608.721 % 5,98  
DIRIT 3,70 272.083 % 5,71  
SILVR 5,94 32.907.105 % 5,32  
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14:48 Alış Satış %  
Dolar 8,6665 8,6720 % -0,24  
Euro 10,2832 10,2995 % -0,16  
Sterlin 11,9588 12,0188 % 0,01  
Frank 9,4492 9,5061 % -0,19  
Riyal 2,3068 2,3184 % -0,21  
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14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -3,64  
Altın Gr. 502 502 -2,07  
Cumhuriyet 3.321 3.371 -20,00  
Tam 3.307 3.390 -19,63  
Yarım 1.598 1.640 -9,50  
Çeyrek 802 820 -4,74  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,06  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
B. Petrol 74,70 74,70 0,58  
Seans Raporu 14:48
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