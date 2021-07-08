***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 11:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföyünün sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden mutlak getiri sağlamayı amaçlamaktadır. 4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948406
BIST
14:481.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:488,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:4810,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0167
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:48501,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,09
|Açılış
|: 501,95
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:48
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|TIRE
|7,97
|42.012.931
|% 6,41
|
|AVGYO
|3,19
|22.608.721
|% 5,98
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SILVR
|5,94
|32.907.105
|% 5,32
|
|FADE
|17,47
|36.642.953
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.566.600
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.512.666
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|IDEAS
|55,45
|8.551.051
|% -7,89
|
|KRDMD
|7,27
|498.859.327
|% 2,68
|
|THYAO
|13,68
|450.993.328
|% 0,15
|
|GARAN
|8,51
|417.087.889
|% -0,58
|
|EREGL
|18,01
|403.815.036
|% 2,56
|
|PETKM
|5,43
|295.393.290
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,10
|229.512.666
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|173.702.496
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,27
|498.859.327
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,27
|140.175.313
|% 0,89
|
|PETKM
|5,43
|295.393.290
|% 1,69
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6665
|8,6720
|% -0,24
|
|Euro
|10,2832
|10,2995
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9588
|12,0188
|% 0,01
|
|Frank
|9,4492
|9,5061
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,21
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|-20,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-19,63
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,50
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|0,58
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:01ANELE
Yüzde 5.28 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 137, 648 adet işlem
-
15:00HUBVC
Yüzde 5.47 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 798 adet işlem
-
14:59RAYSG
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 111 adet işlem
-
14:58ANELE
Yüzde 5.63 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 083, 216 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 5, 686.00 milyon TL de