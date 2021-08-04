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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.08.2021 17:27



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi uyarınca, Fon tarafından temel olarak yatırım komitesi tarafından uygun görülen Türkiyede kurulu veya kurulacak olan, ulusal ve uluslararası her türlü sinema filmi, dizi film, internet üzerinden yayın yapan mecralar için dizi film, televizyon programları, reklam ve tanıtım filmleri üreten yapım şirketlerine, mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) yatırım yapılacaktır. Fon, söz konusu yatırımlar ile yapım şirketlerinin elde edeceği getiriden yararlanmayı hedeflemektedir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Giorgio MEDDA 10.12.2018 2012 - Devam/Azimut Portföy Yönetimi A.Ş./ İcra Kurulu Başkanı 8
Murat Salar 10.12.2018 2015 - Devam Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ?Genel Müdür 2011 - 2015 Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. ? Yönetim Kurulu Üyesi ? Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Abdullah Selim KUNT 10.12.2018 2015 - Devam/ Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 2012-2014/Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Bahar TUZLA AKIN 09.06.2021 2016 – Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birim Yöneticisi 2008 – 2013: İş Faktoring A.Ş. Müdür ,Genel Müdür Yard. 2006 - 2008: Garanti Faktoring A.Ş., Müdür Yrd. 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954728


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Tam 3.252 3.334 8,79  
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