***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2021 17:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/ozel-fonlar/delta-serbest-ozel-fon/ Fon, uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştğıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954711
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4876
En Düşük
8,4628
18:0510,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0298
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0728
En Düşük
10,0325
18:05493,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,46
|Açılış
|: 493,37
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4810
|8,4826
|% 0,09
|
|Euro
|10,0492
|10,0701
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,7334
|11,7922
|% 0,67
|
|Frank
|9,3108
|9,3669
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,02
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,44
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,02
|
|B. Petrol
|70,61
|70,61
|0,23
|