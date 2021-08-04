***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2021 17:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.azimutportfoy.com/fon-aileleri/ozel-fonlar/myra-serbest-doviz-ozel-fon/ Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954712
BIST
17:221.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:228,5292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2210,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0812
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:22494,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,80
|Açılış
|: 494,79
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:20
|VBTYZ
|20,90
|5.180.086
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.704.120
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.701.197
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|37.106.287
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.475.703
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.371.931
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.263.045
|% -9,84
|
|SANFM
|20,12
|8.693.298
|% -6,42
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,25
|1.974.417.020
|% 1,65
|
|KOZAL
|111,30
|1.579.580.589
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,65
|752.099.929
|% 3,28
|
|AKBNK
|5,50
|564.146.678
|% 1,48
|
|KOZAA
|14,35
|557.507.797
|% 3,68
|
|GARAN
|9,25
|1.974.417.020
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,51
|482.083.209
|% 2,45
|
|AKBNK
|5,50
|564.146.678
|% 1,48
|
|ODAS
|1,39
|137.008.562
|% 2,96
|
|TSKB
|1,32
|88.354.514
|% 0,76
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5251
|8,5285
|% 0,64
|
|Euro
|10,1100
|10,1171
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,8658
|11,9253
|% 1,07
|
|Frank
|9,3822
|9,4387
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2690
|2,2804
|% 0,66
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|13,62
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|6,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,36
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:31XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 14, 070.00 milyon TL de
-
17:31ERBOS
Yüzde 8.65 oranında artışla 152.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 642 adet işlem
-
17:29DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 440, 903 adet işlem
-
17:27MANAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 710, 595 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, ARCLK, TKFEN