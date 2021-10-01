***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.10.2021 14:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0011075 0,40 0,0011075 0,40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966059
BIST
15:511.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:518,8477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:5110,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0354
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:51499,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,80
|Açılış
|: 499,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GARFA
|12,87
|4.529.068
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|131.015.374
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.063.452
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|292.938.225
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,50
|54.174.732
|% -8,56
|
|EUYO
|3,52
|2.310.137
|% -5,63
|
|OYLUM
|8,90
|33.731.166
|% -4,71
|
|GARAN
|9,24
|946.175.480
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|674.652.512
|% 0,61
|
|MAREN
|8,78
|634.285.432
|% 5,66
|
|THYAO
|13,97
|589.481.316
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,38
|432.194.352
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|432.194.352
|% -1,24
|
|GARAN
|9,24
|946.175.480
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|132.837.541
|% 0,73
|
|KIMMR
|3,50
|285.141.044
|% 9,03
|
|SISE
|8,24
|674.652.512
|% 0,61
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8429
|8,8477
|% -0,45
|
|Euro
|10,2660
|10,2717
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9293
|11,9891
|% -0,02
|
|Frank
|9,4824
|9,5395
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3503
|2,3621
|% -0,44
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,21
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-0,61
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,29
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,37
|