***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞBANKASIFonun Satış Başlangıç Tarihi 01.04.2022ISIN Kodu TRYAZIM00572Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 yılFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, yatırım komitesi tarafından uygun görülen ve sanat alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmaktır.Fon ülkemize önemli değerler kazandırabilecek sanatçıların ve projelerin girişim şirketleri aracılığıyla desteklenmesine imkan sağlayacak yatırımcılara yüksek getiri beklentisi sunabilen ve verilecek finansal destekle önemli eserler ortaya çıkarabilecek durumda olan sanat alanında faaliyet gösteren şirketlere öncelikli olarak yatırım yapacaktır.Fon, bu şirketlere, borçlanma araçlarına yatırım, sermaye yatırımı, borç ve sermaye Finansman karması şeklinde yapılandırılmış finansman yatırım yöntemleri ile yatırım yapacaktır.Yatırıma konu olacak olan şirketlerin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilme özelliklerine sahip olması, yönetim kadrosunun yetkin, tecrübeli ve etik kurallara sahip olması, Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemiş olması, sürdürülebilir ürün geliştirme potansiyeline sahip olması göz önünde bulundurulacaktır.Fonun girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması şeklinde yapacağı yatırımlar, fon ile girişim şirketi arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilir. Her sözleşme süresi sonunda, o yatırımdan çıkış gerçekleşmiş olur. Sözleşme süresinin sonunda o yatırımla ilgili her türlü nakit hareketi de gerçekleşmiş ve kar-zarar durumu ortaya çıkmış olacaktır.Fon portföyüne Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM:01 Mayıs-31 Mayıs Azimut Portföy Yönetimi A.Ş 1 Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılım payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Azimut Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Alım Talimatlarına Esas Fiyatın Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs GünüSATIM:15 Nisan - 30 Nisan Azimut Portföy Yönetimi A.Ş 1 31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü içerisinde Fon süresinin son altı ayını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon?un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihinde, Kurucu Fon?daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez. Satım Talimatlarına Esas Fiyatın Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs GünüKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 04.10.2021 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGiorgio MEDDA 25.05.2021 2012 - Devam/Azimut Portföy Yönetimi A.Ş./ İcra Kurulu Başkanı 8Murat Salar 25.05.2021 AZIMUT Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2016 Devam, AZIMUT Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. YK Üyesi Üyesi-Genel Müdür-Portföy Yöneticisi 2010 - 2015 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıBahar TUZLA AKIN 25.05.2021 2016- Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birim Yöneticisi 2008-2013: İş Faktoring A.Ş. Müdür ,Genel Müdür Yard. 2006 - 2008: Garanti Faktoring A.Ş., Müdür Yrd. 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Selim KUNT 25.05.2021 2015 - Devam/ Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 2012-2014/Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences Astoria B Kat 9 Kule No:127 Esentepe-Şişli 34394 Istanbul 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comMuhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.comOrkun Çoşkun Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 orkunc@azimutportfoy.comBüşra Erdil Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 busrae@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971367BIST