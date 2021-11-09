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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.11.2021 12:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her iş günü 13:0 0 a kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her iş günü 13:0 0 a kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
Orkun Çoşkun Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 orkunc@azimutportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976202


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TSPOR 6,18 26.377.742 % 9,96  
DOBUR 84,55 8.499.135 % 9,95  
VERTU 27,72 136.276.499 % 7,94  
GSDDE 4,26 28.114.740 % 7,58  
KSTUR 225,60 317.059 % 5,67  
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Sterlin 13,1519 13,2179 % 0,46  
Frank 10,5898 10,6536 % 0,35  
Riyal 2,5800 2,5929 % 0,27  
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13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 1,27  
Altın Gr. 570 570 2,15  
Cumhuriyet 3.770 3.826 -1,00  
Tam 3.749 3.843 -1,98  
Yarım 1.812 1.859 -0,96  
Çeyrek 909 930 -0,48  
Gümüş.Ons 24,38 24,41 -0,07  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,01  
B. Petrol 83,88 83,88 0,45  
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