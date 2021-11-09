***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 12:20
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51?lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976200
BIST
14:481.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:489,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0913
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:4811,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0553
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:48576,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,22
|Açılış
|: 576,44
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:47
|SOKM
|12,77
|304.039.971
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.831.001
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.412.320
|% 9,82
|
|BAGFS
|23,02
|16.926.682
|% 9,41
|
|KLMSN
|10,09
|25.701.729
|% -7,85
|
|SARKY
|16,93
|41.109.431
|% -7,23
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|EMKEL
|2,76
|23.665.084
|% -5,80
|
|DOKTA
|33,16
|7.171.521
|% -5,80
|
|GARAN
|10,70
|2.168.044.395
|% 1,13
|
|PETKM
|7,14
|1.765.138.087
|% -1,65
|
|THYAO
|18,08
|1.141.805.798
|% -0,44
|
|TSPOR
|6,37
|1.109.160.442
|% 3,07
|
|SISE
|9,30
|809.559.019
|% 0,11
|
|PETKM
|7,14
|1.765.138.087
|% -1,65
|
|GARAN
|10,70
|2.168.044.395
|% 1,13
|
|TSPOR
|6,37
|1.109.160.442
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,12
|537.446.322
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,11
|362.276.931
|% -0,47
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8209
|9,8243
|% 0,95
|
|Euro
|11,3417
|11,3484
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,2347
|13,3011
|% 0,62
|
|Frank
|10,7054
|10,7699
|% 0,65
|
|Riyal
|2,6117
|2,6248
|% 1,02
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,59
|
|Altın Gr.
|576
|576
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.787
|3.882
|27,70
|
|Yarım
|1.830
|1.878
|13,41
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,06
|