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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.11.2021 12:20
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51?lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976200


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SOKM 12,77 304.039.971 % 9,99  
DOBUR 93,00 20.640.420 % 9,99  
IZFAS 6,69 3.831.001 % 9,85  
ADESE 1,23 79.412.320 % 9,82  
BAGFS 23,02 16.926.682 % 9,41  
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14:47 Alış Satış %  
Dolar 9,8209 9,8243 % 0,95  
Euro 11,3417 11,3484 % 0,48  
Sterlin 13,2347 13,3011 % 0,62  
Frank 10,7054 10,7699 % 0,65  
Riyal 2,6117 2,6248 % 1,02  
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14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 -7,59  
Altın Gr. 576 576 2,71  
Cumhuriyet 3.804 3.861 21,00  
Tam 3.787 3.882 27,70  
Yarım 1.830 1.878 13,41  
Çeyrek 918 939 6,70  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 -0,17  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,02  
B. Petrol 84,72 84,72 -0,06  
Seans Raporu 14:47
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