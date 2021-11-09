***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 12:20
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon?un geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un yatırım stratejisi başta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak, Amerikan Dolar?ı (USD) bazında getiri sağlamayı, sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976201
BIST
14:471.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:479,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0937
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:4711,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0556
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:47576,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 3,18
|Açılış
|: 576,40
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:47
|SOKM
|12,77
|304.039.971
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.831.001
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.412.320
|% 9,82
|
|BAGFS
|23,02
|16.926.682
|% 9,41
|
|KLMSN
|10,09
|25.701.729
|% -7,85
|
|SARKY
|16,93
|41.109.431
|% -7,23
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|EMKEL
|2,76
|23.665.084
|% -5,80
|
|DOKTA
|33,16
|7.171.521
|% -5,80
|
|GARAN
|10,70
|2.168.044.395
|% 1,13
|
|PETKM
|7,14
|1.765.138.087
|% -1,65
|
|THYAO
|18,08
|1.141.805.798
|% -0,44
|
|TSPOR
|6,37
|1.109.160.442
|% 3,07
|
|SISE
|9,30
|809.559.019
|% 0,11
|
|PETKM
|7,14
|1.765.138.087
|% -1,65
|
|GARAN
|10,70
|2.168.044.395
|% 1,13
|
|TSPOR
|6,37
|1.109.160.442
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,12
|537.446.322
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,11
|362.276.931
|% -0,47
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8221
|9,8259
|% 0,96
|
|Euro
|11,3436
|11,3494
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2347
|13,3011
|% 0,62
|
|Frank
|10,7054
|10,7699
|% 0,65
|
|Riyal
|2,6117
|2,6248
|% 1,02
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-8,01
|
|Altın Gr.
|576
|576
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.808
|3.866
|26,00
|
|Tam
|3.788
|3.884
|29,16
|
|Yarım
|1.831
|1.879
|14,11
|
|Çeyrek
|918
|939
|7,05
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,01
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:01NUGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 330 adet işlem
-
15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 58 kaybederek (% -0.09 ) 1, 757
-
15:00XU100
Endeks 1, 615 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 17, 650.00 milyon TL de
-
14:59KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 031, 975 adet işlem
-
14:58QNBFB
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902 adet işlem